Sebastian Stan, la star Marvel interpreterà Donald Trump in un film biopic

Sebastian Stan è stato scelto ufficialmente per interpretare quello che si preannuncia essere il personaggio più insolito della sua carriera, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il film sarà diretto da Ali Abbasi, come riporta Deadline. Di recente, Stan ha recitato in Dumb Money, per la regia di Craig Gillespie.

Su Everyeye potete scoprire cosa dice la critica su Dumb Money. Al momento è difficile immaginare una versione di Donald Trump interpretata da Sebastian Stan ma l'attore negli ultimi anni si è rivelato uno degli interpreti maggiormente poliedrici di Hollywood. Insieme a lui reciteranno anche la star di Succession Jeremy Strong nel ruolo del famigerato avvocato Roy Cohn e Maria Bakalova nei panni della prima moglie di Trump, Ivana.



Il film viene descritto come 'un'esplorazione del potere e dell'ambizione'; la produzione è già iniziata pochi giorni fa. The Apprentice, il titolo del film, prende spunto dal nome del programma trasmesso da NBC dal 2004 al 2017, condotto proprio da Trump per quattordici stagioni. Ambientato nella New York degli anni '70 e 80', il film racconterà l'ascesa di Trump nel mercato immobiliare e approfondirà la sua relazione con l'avvocato Cohn, narrandola come una storia tra un mentore e un protetto.



La sceneggiatura sarà di Gabriel Sherman, autore di The Loudest Voice in the Room e di articoli del New York Times che hanno ispirato la serie The Loudest Voice con Russell Crowe.

Ad agosto Sebastian Stan ha compiuto 41 anni e ora è pronto ad interpretare un giovane Donald Trump nel film di Abbasi.