Sebastian Stan, da Soldato d'Inverno a romantico nel trailer di Monday

IFC Films ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Monday, commedia romantica che vede protagonisti Sebastian Stan e Denise Gough. Proprio Stan in queste ultime settimane è particolarmente al centro dell'attenzione mediatica dato l'imminente debutto su Disney+ di The Falcon & The Winter Solider, che lo vedrà di nuovo con la Marvel.

Monday è il nuovo film del regista greco Argyris Papadimitropoulos (Suntan), e racconta la storia di Mickey (Stan) e Chloe (Gough), due americani che vivono ad Atene durante gli anni Trenta. Lei sta per andare via dalla Grecia e a pochi giorni dalla sua partenza, incontrerà lui nell'ultimo fine settimana di permanenza ad Atena. Ma la passione improvvisa del week-end riuscirà a reggere il confronto con la realtà dell'inevitabile lunedì?

A proposito della pellicola il regista Papadimitropoulos ha dichiarato: "La storia di Mickey e Chloe è una presa in giro noncurante e divertente del rapporto romantico fra due persone, che si bramano a vicenda ma che sono anche ostacolate dal bagaglio che ognuno porta in tavola, dalle proprie vite e dai propri futuri. Sebastian e Denise sono stati perfetti per i ruoli, hanno abbracciato Atene come se fossero del posto e hanno abitato i due personaggi con passione e spirito impavido. Monday è al tempo stesso una celebrazione al romanticismo e una lettera d'amore per la mia città".

La pellicola sarà disponibile nelle sale cinematografiche e contemporaneamente in video on demand a partire dal 16 aprile 2021. Nel frattempo vi rimandiamo anche al trailer di The Falcon & The Winter Soldier che debutterà su Disney+ il prossimo 19 marzo, dopo una settimana di pausa dalla fine della acclamata WandaVision. La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è appena all'inizio.