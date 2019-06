Sebastian Stan sarà il Soldato d'Inverno in altri quattro film della Marvel

Avengers: Endgame è stato un passaggio chiave fondamentale per diversi personaggi che sono stati protagonisti nell'ultimo decennio all'interno del Marvel Cinematic Universe, e tra i destini di alcuni di loro molti fan si chiedono quale sarà quello del Soldato d'Inverno, interpretato da Sebastian Stan, molto apprezzato in questi anni.

Secondo quanto riporta il fondatore di MCUCosmic.com, Jeremy Conrad, il personaggio di Bucky comparirà in altri quattro film targati Marvel.

Sebastian Stan avrebbe firmato con lo studio per partecipare a nove film nel ruolo in questione e sinora è comparso in cinque titoli dell'MCU.

Mancherebbero all'appello altri quattro film ma non ci sono per il momento notizie ufficiali in merito, e soprattutto non è chiaro se il contratto sia stato modificato o meno. Se così non fosse i fan del Soldato d'Inverno potranno davvero rivedere il personaggio in progetti futuri.



Sebastian Stan comparirà al fianco di Anthony Mackie nella serie che verrà pubblicata su Disney+, intitolata Falcon & Winter Soldier.

L'ultima apparizione di Stan nel ruolo è molto recente, visto che ha fatto parte del ricco cast di Avengers: Endgame.

Endgame ha superato Titanic ed è diventato il secondo film con il maggior incasso nella storia del cinema. Mancano circa 70 milioni per superare Avatar in vetta alla classifica. Nel frattempo il Soldato d'Inverno sarà probabilmente uno dei personaggi principali nei progetti a cui i Marvel Studios stanno lavorando.