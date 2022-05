Sebastian Stan, il sexy cannibale di Fresh conquista tutti al Met Gala!

Tra gli ospiti della serata tantissime star del cinema e non. Hanno preso parte al Met Gala 2022 Nicola Coughlan di Bridgerton, Billie Eilish, Kim Kardashian, Ariana De Bose, Blake Lively, Sarah Jessica Parker, Kaia Gerber, Cara Delevingne, gli italianissimi Fedez e Chiara Ferragni e molte altre star dello showbiz. Pare però che tra i tanti, proprio il protagonista del film approdato da poco su Disney+ (qui trovate la nostra recensione di Fresh ) abbia catalizzato le attenzioni del pubblico (pur essendo alquanto fuori tema) come dimostrano i moltissimi post a lui dedicati su Twitter nelle ultime ore.

Quest'anno il tema della mostra è " In America: A Lexicon of Fashion" , una continuazione della mostra che ha debuttato lo scorso settembre. La prima parte dell'evento voleva esaltare i nomi più importanti della moda americana mentre, questa seconda parte è incentrata sul "Gilded Glamour" , gli stili dell'età dell'oro, che vanno dal 1870 al 1899.

Nel corso dell'evento svoltosi come ogni anno per la raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City , l'attore si è presentato con un completo rosa acceso creato da Valentino, che ha attirato l'attenzione di tutti i presenti e del pubblico che ha assistito alla sua sfilata da casa.

Meno di un mese fa Sebastian Stan è approdato su Disney+ con Fresh , suscitando un certo sconcerto per la sua interpretazione di un macellaio cannibale e ora, l'interprete di Bucky Barnes ha conquistato tutti con il look fuori dagli schemi con cui ha calcato il red carpet del Met Gala .