Sebastian Stan ha rivelato quale potrebbe essere la data di fine riprese di Avengers 4

Nell'interpreta il ruolo diormai da diversi anni;ha rivelato quella che potrebbe essere la data della fine delle riprese del quarto cinefumettosui Vendicatori, Avengers 4.

A metà gennaio 2018, apparentemente. Anche Stan non ne è certo, ma è questo ciò che ha rivelato a Collider durante un'intervista:

"Penso che (la fine delle riprese di Avengers 4) sia il 13 gennaio. Ma forse no. Potrebbero anche andare avanti. Potrebbe essere il film con la durata di riprese più lunga in assoluto (tra quelli dell'MCU), sono due film, quindi tecnicamente è diverso."

Il primo trailer di Avengers: Infinity War, ha creato un tale scompiglio e una tale eccitazione tra i fan che tutti vogliono saperne di più di questa folle battaglia che i Vendicatori - e i Guardiani della Galassia - si troveranno a dover affrontare quando si parerà loro davanti il Titano Thanos (Josh Brolin).

Purtroppo, per vedere come i fratelli Russo hanno plasmato la storia, non possiamo far altro che attendere Infinity War per fine aprile 2018, e poi un intero anno per Avengers 4, il cui titolo sarà rivelato solo dopo ave visto il terzo film sui Vendicatori.

Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Per quanto riguarda la fine delle riprese di Avengers 4, se le parole di Stan saranno o meno confermate, lo vedremo tra meno di un mese!