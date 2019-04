Ecco Sebastian Stan e la sua risposta perfetta all'annuncio di Falcon & Winter Soldier

Come armai saprete, durante la conferenza di presentazione di Disney+ i Marvel Studios hanno presentato ufficialmente le serie televisive del MCU, che per adesso comprendono Loki, Occhio di Falco, WandaVision e Falcon & Winter Soldier.

In risposta all'annuncio della serie che lo vedrà co-protagonista insieme ad Anthony Mackie, l'attore Sebastian Stan ha pubblicato un simpatico post su Instagram, che come al solito potete trovare in calce all'articolo.

"Ok" ha scritto semplicemente l'interprete di Bucky Barnes, due lettere piuttosto esaurienti in grado di riassumere tutto l'entusiasmo del mondo. A gennaio, nel commentare il possibile ritorno del supereroe in Avengers: Endgame (ricordiamo del resto che il Soldato d'Inverno è stata una delle tante vittime di Thanos in Avengers: Infinity War), Stan aveva dichiarato: "Bucky è morto. Dirò solo questo."

Quando si dice un uomo di poche parole, insomma.

Al momento non è stata confermata una data di uscita per Falcon & Winter Soldier, ma è improbabile che la serie arrivi in contemporanea con la data di lancio di Disney+. Non si sa nulla neanche della storia che sarà raccontata nel lasso dei dieci episodi che la comporranno, ma qualora le voci sulla morte di Steve Rogers in Endgame dovessero risultare vere, è possibile che la serie sarà incentrata su Falcon e il Soldato d'Inverno che dovranno scendere a patti sull'eventualità che uno dei due erediti lo scudo di Captain America.

Ricordiamo infatti che tutte le serie tv MCU di Disney+ saranno ambientate dopo Avengers: Endgame e faranno parte della Fase 4 dei Marvel Studios.

Per Falcon & Winter Soldier è stato anche rilasciato il logo ufficiale, che potete trovare nella news dedicata o nel post di Sebastian Stan.