Sebastian Stan rimprovera un giornalista al Festival di Berlino: ecco cosa è successo

Sebastian Stan ha compiuto 41 anni di recente, e l’attore è presente al festival di Berlino per presentare il film “A different Man”.

La pellicola ha come protagonista un uomo sfigurato, interpretato dallo stesso Stan, che affronta una chirurgia facciale. Dopo l’intervento, l’uomo diventa ossessionato da un attore che lo interpreta in uno spettacolo basato sulla sua vita precedente alla chirurgia.

Durante la conferenza stampa del festival, un giornalista tedesco ha chiesto a Sebastian Stan: “Cosa pensi che succeda dopo la trasformazione da questa cosiddetta bestia, come lo chiamano, a questo uomo perfetto?”. L’attore ha deciso di correggere il giornalista per il vocabolario usato: “Devo fare un piccolo richiamo sulla scelta delle parole, perché penso che parte del motivo per cui il film è importante è che spesso non usiamo il vocabolario giusto. Penso che sia un po' più complesso di così, e ovviamente ci sono barriere linguistiche, ma sai, "bestia" non è la parola giusta. E credo che, alla fine, sia interessante sentire questa parola perché penso che sia una delle cose che il film dice: abbiamo queste idee preconcette e non siamo veramente istruiti su come capire questa esperienza in particolare. - Questa è una delle cose che amo del film. Ti offre una prospettiva, se riesci ad avere lo stesso punto di vista oggettivo mentre stai vivendo il film, forse riesci a distinguere gli istinti iniziali che hai e che forse non sono sempre quelli giusti.”

