Sebastian Stan reciterà nel thriller di Gore Verbinski, Beat the Reaper!

Tracking Board ha riportato la notizia che Gore Verbinski (la trilogia dei Pirati dei Caraibi, The Cure for Wellness) dirigerà(Capitan America: Civil War, I, Tonya) nel thriller Beat the Reaper. Il progetto è attualmente in sviluppo presso l'Appian Way di Leonardo DiCaprio fin dal 2009.

Ad un certo punto si pensava che sarebbe stato proprio il Premio Oscar DiCaprio ad interpretare il film, tuttavia alla fine il progetto è diventato un film della HBO.

Il protagonista del romanzo scritto da Josh Bazell è un medico del pronto soccorso di Manhattan, la cui vita diventa complicata quando un mafioso lo riconosce: nella sua "vita precedente" l'uomo era un sicario che è poi entrato nel programma di protezione testimoni. Sulla base di questa descrizione, ci sono diverse sfumature di A History of Violence per la storia che possono essere raccontate.

Gli sceneggiatori sono Brian Koppelman e David Levien (Ocean's Thirteen, Billions); loro è stato il compito di adattare il libro. La New Regency, che in precedenza ha lavorato con Verbinski in A Cure for Wellness, collabora con Appian Way al progetto, con DiCaprio e Jennifer Davisson che producono il film insieme a Julie Yorn di LBI Entertainment.

Stan lo rivedremo presto nei panni di Bucky Barnes in Avengers: Infinity War. L'attore è anche stato impegnato nell'adattamento di Shirley Jackson, Abbiamo Sempre Vissuto nel Castello e nel film di guerra The Last Full Measure, oltre al dramma polizesco Destroyer. Inoltre, Sebastian apparirà anche in Avengers 4, progetto Marvel del 2019.