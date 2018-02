Sebastian Stan parla del suo Bucky e della possibilità di diventare Captain America

Lo rivedremo in azione in Avengers: Infinity War questo aprile, dopo gli eventi 'disastrosi' di: stiamo parlando diinterpretato, all'interno dell', dall'attore

L'attore, che lo interpreta sin dal 2011 in Captain America: Il Primo Vendicatore, ha stuzzicato i fan, affermando che per lui è divertente poter "riscoprire" ogni volta il suo personaggio: "Mi sono divertito molto a riscoprirlo negli ultimi film, incluso Avengers: Infinity War, perché è iniziato 'in un certo modo' e poi in 'The Winter Soldier' c'è stato un duro colpo per lui, e da allora è stato come interpretare un altro personaggio. Adesso è divertente tornare indietro e trovare delle cose che abbiamo scoperto in quel primo film e rimetterle insieme poco a poco, scoprendo dove si trova in questo momento".

Non sappiamo come andranno a finire Avengers: Infinity War ed il quarto episodio senza titolo in uscita nel 2019, né cosa riserverà il futuro al Soldato d'Inverno, ma una cosa è certa: se i Marvel Studios vorranno il suo Bucky è pronto ad indossare i panni del nuovo Captain America. "Voglio dire, certo, mi piacerebbe che accadesse un giorno, assolutamente" ha spiegato l'attore "Non so quando sarà, ma credo... che sarà un Captain America differente, perché lui è una persona totalmente diversa [da Steve Rogers, nb.]. Sapete c'è questo piccolo problema perché bisogna far sì che gli si possa dare fiducia abbastanza per prendersi quella responsabilità, per indossare quei panni che sono difficili da indossare. Penso sia possibile, ovviamente, ma deve avere un senso e credo ci sia bisogno di un po' più di tempo".