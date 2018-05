Sebastian Stan parla del momento in cui ha scoperto come finisce Avengers: Infinity War

L'attore che interpreta il Soldato d'Inverno nel Marvel Cinematic Universe, Sebastian Stan, ha rilasciato un paio di dichiarazioni sul finale del cinecomic diretto dai fratelli Russo. Se però non avete visto il film, non proseguite con la lettura della notizia.

Durante il Wizard World Philadelphia, Stan ha parlato di quando è venuto a sapere del previsto massacro finale del cinefumetto. Ecco cosa ha detto:

"Ricordo bene quel giorno sul set e James Young, che è uno dei miei talentuosissimi e gloriosi stuntmen... è venuto da me e mi ha detto ciò che sarebbe successo."

Lo stunt ha anche spiegato all'attore della scena della "scomparsa" e del fatto che poi i registi sarebbero arrivati per spiegare in dettaglio cosa significasse, per ognuno dei protagonisti:

"E mi hanno detto: può darsi che sia così" ha spiegato Stan. "E ricordo che Anthony ha parlato praticamente con tutti e, per quanto riguarda me gli ho detto "mmm, ok, aspetto. E ... ah, ok, io sono? Ah, è così?"

Chiarissimo, eh?

Comunque andrà nel prossimo cinefumetto sui Vendicatori, la morte di Bucky, come pure quella di tutti gli altri, è stata veramente scioccante perché sì, ci aspettavamo perdite, ma insomma!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: infinity War è al cinema!