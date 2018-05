Sebastian Stan parla di come potrebbe essere il "suo" Bucky, se prendesse il posto di Cap

La star di Avengers: Infinity War, Sebastian Stan, parla di come sarebbe il suo personaggio, Bucky Barnes, se mai dovesse prendere il posto di Capitan America.

Ci sono molti personaggi, nell'attuale Marvel Cinematic Universe, che si vocifera, potrebbero prendere il posto di Steve Rogers come Captain America, in futuro. C'è l'Agente 13, Sharon Carter cioè, la nipote di Peggy e potenziale fidanzata di Steve, poi Falcon, interpretato da Anthony Mackie... Ma tra tutti, quello che sembra perfetto per prendere in consegna - eventualmente - l'eredità del suo migliore amico, è proprio il Bucky Barnes di Sebastian Stan che, dopo la "cura" di Shuri, in Wakanda, ha anche recuperato il senno.

Ma vediamo cosa ha dichiarato lo stesso Stan dell'eventualità, soffermandosi, in particolare, sulle peculiarità del suo personaggio e su cosa significherebbe per Barnes, raccogliere un così pesante fardello:

"Intendo dire che dovrebbe essere un Capitan America molto diverso, non potrebbe mai essere lo stesso. Nei fumetti era sempre interessante perché c'era un tumulto emotivo profondo. C'era la "colpa" lì, che guidava il personaggio. A causa dell'assenza di Steve sembrava quasi che il ragazzo dovesse continuare a portare avanti questa visione che il suo migliore amico aveva da anni, ciò che lui rappresentava, cioè."

"E quella lotta... C'era quel conflitto interiore di qualcuno che è ancora alle prese con il proprio passato, e che sa qual è la cosa giusta da fare, ora. E quindi ci si trova di fronte ad un personaggio che è sempre alla ricerca di identità, e che, alla fine, la trova, solo per perderla di nuovo la sua identità appena riconquistata, per seguire un'idea, e quindi il tutto crea un approccio molto complesso. Quindi, se dovessero mai esplorarlo, sarebbe un Cap molto diverso - decisamente più oscuro."

Voi che ne dite? Vorreste mai vedere qualcun altro al posto di Chris Evans nei panni di Captain America? E se sì, vi piacerebbe che fosse Bucky o Falcon?

Diteci come la pensate nei commenti!