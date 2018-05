Sebastian Stan ha già spoilerato un "pezzetto" di Avengers 4!

E dunque siamo a 3. Con Sebastian Stan le "bocche larghe" dei Marvel Studios sono diventate ... Una di più! Dopo Mark Ruffalo e Tom Holland, anche lui si è messo a spifferare roba sul quarto capitolo sui Vendicatori. Ecco cosa ha detto, ma attenzione, ci sono spoiler anche di Avengers: Infinity War, in una qualche misura!

Nel Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan interpreta ormai da 8 anni il personaggio di Bucky Barnes, il miglior amico di Captain America fin dall'infanzia. Ne ha passate tante il suo personaggio, che prima era un soldato degli Stati Uniti di stanza in Europa, poi è diventato il braccio armato dell'Hydra con lo pseudonimo di Soldato d'Inverno, e ora veste i panni del Lupo Bianco, alter ego regalato alla sua "anima" da Wakanda, che gli ha liberato la mente dal controllo mentale dell'Hydra.

Durante un'intervista quindi, Stan non solo ha spifferato alcuni nomi, ma, come è ovvio pensare, se c'era tutta questa gente, lui compreso, sul set, come molti immaginano, o ci saranno flashback, o torneremo indietro nel tempo, in Avengers 4. Ma è troppo presto per dirlo. Per adesso, ecco le parole esatte dell'attore.

"C'era una scena, e, davvero, c'erano proprio tutti lì. Non posso parlarne, ma sapevo già, in quel momento, che ci sono voluti tre mesi per pianificarla, questa particolare scena, così da far combaciare gli orari di tutti...Mi guardavo intorno e c'erano tutti, da Samuel L. Jackson a Michael Douglas, a Michelle Pfeiffer. Erano tutti lì. "

Al momento, Avengers: Infinity War è in programmazione nei cinema italiani!