Sebastian Stan fa il provino da Luke Skywalker e... Lascia un post it a "suo padre" Hamill

La star del Marvel Cinematic Universe,, ha finalmente fatto - per Mtv - il provino per il ruolo del giovane; inoltre, a Good Morning America, ha lasciato un messaggio a Mark Hamill , come farebbe un figlio premuroso...

Non sappiamo se un solo movie sulle avventure del giovane Skywalker verrà mai realizzato, fatto sta che Stan sarebbe una buona scelta per il ruolo, anche solo per la somiglianza fisica con Mark Hamill, davvero impressionante.

La storia è iniziata via internet, come spesso accade, e i due sono stati al gioco: prima i social hanno viralizzato le immagini fan-made che mettevano i due a confronto, poi loro stessi, con i vari account, chi Instagram (Stan), chi IG e Twitter (Hamill), si sono sbizzarriti i botta e risposta davvero divertenti, scherzando l'uno con l'altro.

Ultimamente, partecipando a una trasmissione di Mtv, Sebastian Stan si è cimentato - con non poca ilarità - in un provino per ottenere la parte del giovane Luke; take dopo take ce l'ha fatta, che ne dite?

Per quanto riguarda invece la sua comparsata video per lasciare un messaggio a Mark Hamill, le cose sono andate così: Hamill era ospite del programma Good Morning America. Ad un certo momento, gli viene mostrato un video di Stan che, come se stesse parlando davvero al padre gli fa: "Eh, sì, ho fatto crescere la barba, credo mi sita bene, non trovi? Mi sono ispirato alla tua guardando le foto, ora credo stia bene. E... Ah, volevo solo farti sapere che ho comprato il succo d'arancia, le uova e sta tutto in frigo, quindi quando torni a casa stasera dovrebbe essere tutto a posto! Ah, e se vuoi dare da mangiare anche al gatto va bene!"

E Hamill si è scompisciato dalle risate, ovviamente! Tra l'altro ha aggiunto che Stan è talmente bravo di suo che certo non ha bisogno del suo aiuto per prendere il ruolo di Skywalker, in caso decidessero mai di farne un solo movie!

Che ne dite, vi piacciono questi due video? E, vi piacerebbe vedere Stan interpretare il giovane Luke? Ditecelo nei commenti!