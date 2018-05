Sebastian Stan era preoccupato per la storia d'amore tra Tom Hiddleston e Taylor Swift!

Quando si dice l'amicizia tra "buddies", eh...! Sebastian Stan parla del periodo durante il quale Tom Hiddleston, sua co-star nel Marvel Cinematic Universe, usciva con Taylor Swift.

E dunque, naturalmente, se non gliel'avessero domandato non ne avrebbe parlato, ma una fan curiosa ha telefonato in diretta durante uno show al quale Stan presenziava e ha posto all'attore che interpreta il ruolo di Bucky Barnes nell'MCU, cosa abbia pensato della storia d'amore - durata 3 mesi - tra il suo collega Tom Hiddleston (Loki nel Marvel Cinematic Universe), e la superstar del pop Taylor Swift.

"Fantastica domanda," ha detto Stan alla fan che gli chiedeva cosa abbia pensato in quel periodo. "Beh, è stata una cosa incredibile, nel senso che è stato allo stesso tempo una sorpresa e una preoccupazione gigantesca. Un'ossessione, e allo stesso tempo... Non mi viene la parola... Ma insomma, ero davvero preoccupato, principalmente per lui. Ha passato dei momenti duri ma si sa, l'amore è così, veloce e intenso."

Poi, il conduttore ha rincarato la dose, chiedendo direttamente a Sebastian Stan se, in quel periodo, abbia detto qualcosa all'amico sulla questione:‘

"No, non l'ho fatto. A dire il vero mi sono dimenticato di quel particolare "incidente". Ma di certo gliel'avrei chiesto, sì, se avessi avuto la possibilità."

Avengers: Infinity War è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane.