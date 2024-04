Sebastian Stan è un Donald Trump impressionante nella nuova foto di The Apprentice!

Il Festival di Cannes si avvicina e, come ogni anno, anche stavolta i film capaci di attirare la nostra attenzione prima ancora di fare il proprio esordio sulla croisette non mancano di certo: tra questi c'è senz'altro The Apprentice, nel quale troveremo Sebastian Stan nelle vesti di un incredibile Donald Trump.

Incredibile, sì, perché come già ci avevano mostrato le prime foto di The Apprentice circolate nei mesi scorsi il Soldato d'Inverno del Marvel Cinematic Universe ha subito una trasformazione davvero impressionante per calarsi nei panni dell'ex-Presidente degli Stati Uniti (nonché candidato alle nuove presidenziali che si terranno quest'anno).

A confermare le prime impressioni è dunque arrivata una nuova foto che, proprio in queste ore, ci ha mostrato Sebastian Stan con tanto di ciuffo biondo e completo d'ordinanza, stavolta intento a intrattenere qualche importante telefonata all'interno di una lussuosa automobile: insomma, il physique du role sembra esserci davvero tutto, per cui non resta altro che attendere il film per giudicare il risultato complessivo!

Seduto accanto al Donald Trump di Stan troviamo nella nuova foto il Roy Cohn di Jeremy Strong: nel cast del film, inoltre, vedremo anche Maria Bakalova nei panni di Ivana Trump. L'appuntamento, comunque, è al prossimo Festival di Cannes: non abbiamo dubbi che The Apprentice farà parecchio parlare di sé!

