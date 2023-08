Sebastian Stan compie 41 anni: 'The Winter Soldier? Ho studiato la Guerra Fredda'

Che Marvel Cinematic Universe sarebbe senza il nostro Bucky? Il Soldato d'Inverno ha saputo conquistare i nostr cuori film dopo film e serie dopo serie sin dalla sua prima apparizione in Captain America: The Winter Soldier, tutto grazie anche allo straordinario impegno di un Sebastian Stan sempre ispiratissimo.

L'attore, che oggi compie 41 anni ed è pronto a far ritorno in Thunderbolts dopo The Falcon and the Winter Soldier, si dedicò infatti anima e corpo al suo personaggio, decidendo di approfondire anche lo studio della Guerra Fredda per poter rendere al meglio gli effetti di quel contesto storico sull'evoluzione dell'inseparabile compagno di Steve Rogers.

"Per interpretare The Winter Soldier mi sono tuffato nella storia della Guerra Fredda: mi sono informato sul KGB, ho guardato tutti i film di spionaggio e tutti i documentari su quel periodo storico. Ho afferrato tutto quello che potevo su quel periodo e su tutto ciò che avesse a che fare con la pratica del lavaggio del cervello. Devo ringraziare Marvel perché circa un mese dopo l’uscita del primo Captain America ho ricevuto una telefonata dal mio manager che mi diceva che avevo ancora un mese per pagare l’affitto. Senza dubbio, è una benedizione che continuino ancora a chiamarmi per fare film" sono state le parole di Stan. Cosa ne dite? Tutto quest'impegno ha dato i suoi frutti? Diteci la vostra nei commenti!