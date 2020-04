Sebastian Stan: 'Avengers 5? Dovrete attendere un po''

Sebastian Stan ha recentemente concesso a Variety un'intervista, trasmessa sui canali live di Instagram della testata giornalistica, e qui ha avuto modo di parlare del suo coinvolgimento nei prossimi progetti dei Marvel Studios, inclusi la serie The Falcon and The Winter Soldier e il futuro nuovo capitolo di Avengers.

Per prima cosa, l'attore ha suggerito a tutti i fan dei film Marvel di avere pazienza, è passato solo un anno dall'uscita di Avengers: Endgame nelle sale di tutto il mondo e almeno nei prossimi piani della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe non è previsto l'arrivo imminente di un Avengers 5, che tuttavia arriverà prima o poi. "Non so niente", ha esordito Stan ai microfoni virtuali di Variety, "Sapete bene che non ne so nulla al riguardo, sapete... sono solo un uomo. No, sto cercando, o meglio stiamo cercando di capire bene alcune altre missioni prima ancora di arrivare a quel punto. Devo avere a che fare con quest'altra persona. E' stato bello prendersi una pausa da lui. Anthony, Mackie, è semplicemente piacevole avere questo momento di tranquillità in questa quarantena, senza di lui. Ma dobbiamo cercare di affrontare delle nuove avventure insieme prima di tutto".

Il giornalista ha poi chiesto a Stan come si sentisse ad aver preso parte al film col più alto incasso della storia del cinema: "Grandioso. Non devi nemmeno pensarci. Al fatto di aver superato Titanic intendo. Ho visto Titanic al cinema così tante volte che ho perso il conto. Dico che è grandioso perché si è trattato di un lavoro faticoso, per cui sono stati impiegati 10 anni. La gente che supporta il film apertamente è come se ti dicesse che è cresciuta davvero con questi film".

Come sappiamo, The Falcon and The Winter Soldier sarebbe dovuta arrivare questo autunno, ma la sospensione delle riprese causa Coronavirus hanno impedito l'ultimarsi delle ultime scene a Praga.