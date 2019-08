Sebastian Stan e Anthony Mackie se la ridono per Spider-Man, Tom Holland, Disney e Sony

Durante la D23 Expo Anthony Mackie e Sebastian Stan, interpreti rispettivamente di Falcon e Soldato d'Inverno, è stato chiesto un parere circa la situazione Spider-Man.

I diritti di sfruttamento cinematografico del personaggio in questi giorni sono infatti contesi fra Disney e Sony, e al momento della stesura di questo articolo non è chiaro se l'arrampicamuri di Tom Holland rimarrà o meno all'interno del Marvel Cinematic Universe, cosa che impedirebbe a Kevin Feige di risolvere il cliffhanger che chiude Spider-Man: Far From Home, ultimo film della Infinity Saga.

Eppure, dopo l'ottimismo dichiarato da Jon Favreau, neanche i due attori, protagonisti del prossimo capitolo del MCU Falcon & The Winter Soldier, sembrano troppo preoccupato in proposito: anzi, in una recente intervista si sono fatti addirittura delle grasse risate.

"Avremo sempre qui il nostro piccolo Tom" ha detto Mackie, disegnando un cerchio intorno al proprio cuore con fare scherzoso.

"You're always on my mind" ha invece intonato Stan guardando dritto in camera (e quindi rivolgendosi a Holland), facendo il verso al celebre brano di Elvis Presley.

Per altre informazioni vi ricordiamo che un nuovo report suggerisce che la Sony stia già preparando la sceneggiatura di Spider-Man 3.