Sebastian Stan è un amante cannibale nel primo trailer ufficiale di Fresh

Con un giorno di ritardo sulla Festa di San Valentino, Searchlight ha pubblicato il trailer ufficiale di Fresh, nuovo film con protagonista la star del Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones di Norman People.

Come potete vedere nel filmato promozionale e nella prima locandina ufficiale disponibile in calce all'articolo, Fresh racconta la storia di Noa (Daisy Edgar-Jones), che un giorno incontra l'affascinante Steve (Sebastian Stan) in un negozio di alimentari: dato il suo disprezzo nei confronti delle app per appuntamenti, la ragazza coglie l'occasione al volo e dopo essersi presentata dà il suo numero al ragazzo. Addirittura, dopo il loro primo appuntamento Noa si innamora perdutamente di Steve e accetta subito l'invito di lui a trascorrere un weekend romantico insieme. E' durante questa piccola vacanza però che la protagonista si renderà conto che il suo nuovo amante nasconde degli appetiti insoliti ...

Un altro ruolo molto particolare per Sebastian Stan dopo Pam & Tommy, la nuova serie Hulu disponibile su Disney Plus in Italia: e a proposito di Hulu, Fresh negli Stati Uniti sarà distribuito proprio sulla piattaforma di streaming on demand di proprietà della Disney, dunque è probabile che il film in Italia arriverà proprio su Disney Plus.

Per altri contenuti, guardate il trailer di Deep Water, il thriller erotico con Ana de Armas e Ben Affleck in uscita su Hulu negli Stati Uniti e su Prime Video nel resto del mondo a marzo.