Sebastian Stan 'a luci rosse', la sua foto fa impazzire il web: ecco le reazioni

Sebastian Stan in questi giorni è sulla cresta dell'onda per via del successo della serie The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, ma ha deciso di spingersi ancora oltre per promuovere il suo prossimo film in uscita, la commedia romantica Monday, che lo vede recitare al fianco di Denise Gough. Vediamo la foto postata dall'attore online..

Stan ha infatti postato sul suo account ufficiale su Instagram una foto che lo ritrae in mezzo a una strada deserta con indosso solo un giaccone dal quale però si vede chiaramente il posteriore. La foto ha fatto impazzire i fan in rete, già in estasi dopo il suo impegno in The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, e l'ha fatto letteralmente schizzare in cima alle tendenze di Twitter, dove la foto è stata riportata più volte.

Sebastian Stan ha così scritto in allegato all'immagine pubblicata ovviamente in un lunedì: "Monday, il film. Uscirà questo venerdì, 16 aprile. Quando dico che abbiamo dato "tutto", l'abbiamo fatto letteralmente".

Monday è il nuovo film del regista greco Argyris Papadimitropoulos (Suntan), e racconta la storia di Mickey (Stan) e Chloe (Gough), due americani che vivono ad Atene durante gli anni Trenta. Lei sta per andare via dalla Grecia e a pochi giorni dalla sua partenza, incontrerà lui nell'ultimo fine settimana di permanenza ad Atene. Ma la passione improvvisa del week-end riuscirà a reggere il confronto con la realtà dell'inevitabile lunedì? Su queste pagine potete recuperare il trailer di Monday.

La pellicola sarà disponibile nelle sale cinematografiche e contemporaneamente in video on demand a partire dal 16 aprile 2021. Nel frattempo vi rimandiamo anche alla recensione dell'episodio 4 di The Falcon and the Winter Soldier, che ha riservato non poche sorprese.