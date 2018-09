Searching, John Cho e i commenti entusiasti della critica nel nuovo poster ufficiale

È stato rilasciato online un nuovo poster ufficiale per Searching, interessante screen life movie di stampo thriller prodotto dalla Sony Pictures che vede protagonista della storia scritta e diretta da Aneesh Chagarty il John Cho di Star Trek Beyond.

Prodotto da Timur Bekmambetov (Wanted, Ben-Hur), Searching racconta la storia di David Kim (John Cho), distrutto dalla scomparsa misteriosa della figlia sedicenne. Sul caso viene aperta un'indagine locale e viene scelto un detective per le ricerche, ma 37 ore dopo la scomparsa, senza alcun indizio trovato, David decide di mettersi da solo sulle tracce della figlia. Andrà così a cercare in un posto in cui nessuno aveva pensato di indagare: il laptop della ragazza.



Searching è un thriller ipermoderno girato attraverso una moltitudine di apparecchi tecnologici che oggi usiamo giornalmente e senza neanche accorgercene. Questo genere di produzioni, in forte aumento, sono conosciute come Screen Life movie, perché raccontano storie tra le più disparate e di genere attraverso l'utilizzo degli schermi di un computer.



Searching diretto da Aneesh Chaganty vede nel cast anche Debra Messing e Joseph Lee, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 ottobre 2018. Il film è stato presentato in anteprima nazionale nelle scorse settimana all'annuale appuntamento con il Festival del Cinema di Locarno.