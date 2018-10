Searching: un easter egg del film rivela il finale

A quanto pare l'atteso thriller Searching con protagonista John Cho contiene uno spoiler del suo stesso finale. Distribuito la scorsa estate nei cinema americani, la pellicola ha riscontrato un ottimo successo di pubblico e critica, che ne ha lodato la forma e le performance degli attori.

Inverse ha recentemente pubblicato una clip presa dal contenuto speciale della versione Blu-Ray di Searching intitolato "La teoria dietro gli Easter Eggs", che rivela una sorpresa inaspettata: il twist finale viene svelato all'interno della pellicola tramite un easter egg. Se avete già visto il thriller e volete scoprire come, potete trovare la clip seguendo questo link.

Prodotto da Timur Bekmambetov (Wanted, Ben-Hur), Searching racconta la storia di David Kim (John Cho), distrutto dalla scomparsa misteriosa della figlia sedicenne. Sul caso viene aperta un'indagine locale e viene scelto un detective per le ricerche, ma 37 ore dopo la scomparsa, senza alcun indizio trovato, David decide di mettersi da solo sulle tracce della figlia. Andrà così a cercare in un posto in cui nessuno aveva pensato di indagare: il laptop della ragazza.

Searching è un thriller ipermoderno girato attraverso una moltitudine di apparecchi tecnologici che oggi usiamo giornalmente e senza neanche accorgercene. Questo genere di produzioni, in forte aumento, sono conosciute come Screen Life movie, perché raccontano le storie attraverso l'utilizzo degli schermi di un computer.

Diretto da Aneesh Chaganty, il film vede nel cast anche Debra Messing e Joseph Lee, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 ottobre 2018.