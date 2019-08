Searching: in arrivo un sequel del thriller con John Cho

E' Deadline a rendere noto che la Stage 6 Film ha ufficialmente dato il via libera per un sequel di Searching, l'acclamato screen-life thriller con John Cho che si è fatto notare a Sundance Film Festival del 2018.

Acquistato dalla Sony Pictures per soli 5 milioni di dollari in seguito al debutto a Park City, il film è stato poi distribuito da Stage 6 Film e Screen Gemes nelle sale di tutto il mondo, dove ha ottenuto oltre 75 milioni di dollari.

Diretto da Aneesh Chaganty e prodotto da Timur Bekmambetov, Searching racconta la storia di David Kim (Cho), un padre distrutto dalla scomparsa misteriosa della figlia sedicenne. Il caso dà il via ad un'indagine locale e viene scelto un detective per le ricerche, ma 37 ore dopo la scomparsa, senza alcun indizio trovato, David decide di mettersi in prima persona sulle tracce della ragazza. Andrà così a cercare in un posto in cui nessuno aveva pensato di indagare: il laptop della figlia.

I dettagli sul sequel sono ancora sonosciuti ma nel frattempo, per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Searching. Il film è descritto come un thriller ipemoderno ed è girato con l'utilizzo degli apparecchi tecnologici che ogni giorno usiamo senza neanche accorgercene. Se avete già visto il film ci consiglio di vedere l'easter egg che ha anticipato il finale.