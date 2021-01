Searching 2, trovati i registi del sequel: ecco i primi dettagli sulla trama

È grazie a Deadline che possiamo confermarmi che la Sony Stage 6 Films ha trovato nel duo composto da Will Merrick e Nick Johnson i registi dell'annunciato sequel di Searching, nuovo progetto che racconterà una storia completamente originale e con un protagonista diverso dal precedente interpretato da John Cho.

Il progetto presenterà un nuovo tipo di format Screenlife, più evoluto e con più personaggi, e a tal proposito il regista del primo capitolo, Aneesh Chaganty, produttore del sequel, ha dichiarato: "Con parametri visivi così restrittivi, un film come Searching 2 richiede un nuovo stile visivo per renderlo diverso dall'originale. Personalmente ho contribuito con quello che ho potuto a questo nuovo sottogenere in crescita, ma c'è qualcuno in giro che ha il potenziale per elevarlo ancora di più, e questi sono Nick e Will".



Prodotto da Timur Bekmambetov, Searching racconta la storia di David Kim (Cho), un padre distrutto dalla scomparsa misteriosa della figlia sedicenne. Il caso dà il via ad un'indagine locale e viene scelto un detective per le ricerche, ma 37 ore dopo la scomparsa, senza alcun indizio trovato, David decide di mettersi in prima persona sulle tracce della ragazza. Andrà così a cercare in un posto in cui nessuno aveva pensato di indagare: il laptop della figlia.

