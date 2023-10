Seann William Scott compie 45 anni: 'Stifler? A me si avvicinavano solo donne sui 70 anni'

Scindere l'attore dal personaggio è una cosa fondamentale tanto per i fan quanto per gli addetti ai lavori: il rischio è quello di confondere due personalità che, magari, hanno davvero poco a che fare l'una con l'altra, proprio come accade nel caso di Seann William Scott e del suo indimenticabile Stifler di American Pie.

L'attore che oggi compie 45 anni e che ha già un'idea per il reboot di American Pie ha infatti ammesso di non sentirsi particolarmente vicino a quello che resta ancora oggi il suo personaggio più celebre, nonostante di tanto in tanto abbia finito giocoforza per comportarsi come lui.

"Lavorare in American Pie mi è sempre stato d'ostacolo. Quando entravo in un locale mi si avvicinavano solo donne di 60-70 anni che volevano divertirsi a letto con me. Non mi sono mai identificato in Stifler ma credo che inconsciamente dati i mille impegni per la promozione del film mi comportavo un po' come lui. Per fortuna, però, la notorietà che mi ha dato mi ha fatto conquistare la mia attuale fidanzata" sono state le sue parole.

Vi aspettavate qualcosa di diverso? Ma soprattutto, sperate ancora di rivedere l'iconico personaggio di Seann William Scott sul grande schermo prima o dopo? Fatecelo sapere nei commenti!