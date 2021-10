Seance on a Wet Afternoon, Rachel Weisz nel nuovo film di Tomas Alfredson

La star di Black Widow Rachel Weisz ha trovato il suo prossimo progetto: l'attrice sarà tra i protagonisti del nuovo film diretto da Tomas Alfredson, Seance on a Wet Afternoon.

Dal regista di Tinker, Tailor, Soldier, Spy Tomas Alfredson arriverà un nuovo avvincente adattamento cinematografico, questa volta con protagonista Rachel Weisz.

Come riporta anche Deadline, infatti, l'attrice sarà star e produttrice dell'ultima trasposizione di Seance on a Wet Afternoon, il romanzo pubblicato nel 1961 da Mark McShane che già in passato era arrivato sul grande schermo grazie a Bryan Forbes, e che era valso anche nomination ai BAFTA e agli Oscar ai propri interpreti (Richard Attenbourough e Kim Stanley, con la seconda nominata nella categoria Miglior Attrice agli Academy Award).

Precedentemente, era Harry Bradbeer a essere al timone del progetto, ma quest'ultimo ha lasciato il posto ad Alfredson (pur rimanendo come produttore) per dedicarsi alla regia del sequel di Enola Holmes per Netflix.

La storia segue una "auto-proclamata medium dell'occulto che convice il marito a rapire un bambino di modo tale che questo possa aiutare la polizia nel risolvere un crimine, facendole così guadagnare notorietà grazie alle sue abilità. Quando le sue vere intenzioni vengono alla luce, tuttavia, il marito capirà che il piano minaccia di consumarli entrambi".

La pellicola sarà prodotta da Legendary Pictures.