Sean Young, com'è diventata l'attrice di Blade Runner tra arresti e occasioni sprecate

Gli anni '80 sono stati un trampolino di lancio verso il successo per la giovane Sean Young, diventa una star al terzo film con Blade Runner di Ridley Scott ma poi finita nel dimenticatoio di Hollywood.

Dopo le apparizioni in Dune di David Lynch e Wall Street di Oliver Stone, infatti, da lì in poi l'attrice non ha fatto altro che collezionare ruoli minori, occasioni sprecati e addirittura guai con la giustizia.

Nell'89 ottiene la parte di Vicki Vale in Batman di Tim Burton, ma durante le prove si frattura un braccio dopo una caduta da cavallo e costringendo la produzione a sostituirla con Kim Basinger: il rimpianto è talmente forte che per Batman - Il ritorno fece di tutto per ottenere la parte di Catwoman (poi andata a Michelle Pfeiffer), arrivando addirittura a presentarsi di fronte al regista in costume da gatta. Nel 1990 viene scritturata per il ruolo di Tess Trueheart in Dick Tracy, ma viene licenziata (dichiarerà di essere stata silurata per aver rifiutato le avance sessuali di Warren Beatty) e nel 1991 conquista il Razzie Awards per la peggior attrice dell'anno in Un bacio prima di morire, e interpretando un doppio ruolo si aggiudica pure quello per la peggior attrice non protagonista.

La rivediamo in Fatal Instinct (1993) e in Ace Ventura - L'acchiappanimali (1994), ma a quel punto la sua carriera si arresta anche per il fatto che la star decide di trasferirsi lontano da Hollywood, a Sedona, in Arizona. Nel 1997 è di nuovo Rachael per la versione videogame di Blade Runner, e nei primi del 2000 finisce in diverse serie tv tra le quali CSI: Crime Scene Investigation, E.R. - Medici in prima linea e Squadra Emergenza, ma anche i reality televisivi Gone Country 2 nel 2008 e Skating with the Stars.

Tanti i guai personali: nel gennaio 2008 si ricovera volontariamente in un centro di riabilitazione per alcolisti, dopo che il giorno prima era stata allontanata dalla serata di premiazione per i Directors Guild of America Awards per avere insistentemente molestato il regista Julian Schnabel, mentre nel 2012 viene arrestata dalla polizia di Los Angeles dopo aver tentato di introdursi senza invito a una festa dopo la consegna degli Oscar. L'ultima bravata risale al 2019, quando è finita sotto inchiesta per il presunto furto di due laptop appartenenti ad una società di produzione che (stranamente) l'aveva licenziata da un nuovo film che avrebbe dovuto dirigere.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro Everycult su Blade Runner e a tutti i dettagli sulla scandalosa e controversa scena di sesso in Blade Runner tagliata da tutte le versioni del film.