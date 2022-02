Sean Penn è un Ucraina per 'raccontare la verità sull'invasione della Russia'

A quanto pare, secondo quanto rivela il Guardian, Sean Penn si trova già sul territorio ucraino con l'obiettivo di raccontare l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo di Vladimir Putin in un futuro documentario. A confermare la notizia è stato Vice Studios, che sta producendo il film assieme a Vice World News ed Endeavor Content.

Penn ha pure partecipato a una conferenza stampa a Kiev nella quale ha ascoltato le dichiarazioni del governo riguardo la crisi, dopo che lo scorso novembre si era già recato in Ucraina e si era imbattuto nell'esercito.

Newsweek ha raccontato che "Penn ha visitato l’ufficio del Presidente e ha parlato con il vice primo ministro Iryna Vereshchuk, oltre che con i giornalisti locali e con i militari ucraini” da quando è arrivato nel paese questa settimana. L’ufficio del Presidente ha diffuso una nota, tramite l’ambasciata, che tesse le lodi di Penn: "Il regista è venuto appositamente a Kiev per filmare gli eventi che stanno succedendo in Ucraina e per raccontare al mondo la verità sull’invasione russa del nostro paese. Sean Penn è tra coloro che sostengono l’Ucraina in Ucraina oggi. Il nostro paese gli è grato per aver mostrato un simile coraggio e una simile onestà. […] Sean Penn sta dimostrando un coraggio che molti altri non hanno, in particolare alcuni politici occidentali. Più ci saranno persone così – veri amici dell’Ucraina, che sostengono la lotta per la libertà – più velocemente riusciremo a fermare questa atroce invasione da parte della Russia".

Due volte Premio Oscar come miglior attore, nel 2004 per Mystic River e nel 2009 per Milk, Sean Penn è anche apprezzato come regista. Il suo ultimo film è Flag Day, presentato a Cannes nel 2021, attualmente senza una data d'uscita in Italia. Penn non è nuovo a queste uscite di inchiesta politica: qualche anno fa aveva incontrato in segreto il narcotrafficante El Chapo.

Avevano scatenato polemiche le ultime dichiarazioni di Penn in fatto di mascolinità tossica.