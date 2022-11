Sean Penn, la star di Mystic River dona l'Oscar a Zelensky:'Riportamelo quando vinci'

Sin dall'inizio del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, Sean Penn ha concretamente dimostrato sostegno al governo e al popolo ucraino. Durante la sua terza visita nel Paese dall'inizio della guerra l'attore ha deciso di donare temporaneamente uno dei due Oscar vinti nel corso della sua carriera al presidente Zelensky.

Su Twitter è stato condiviso dal Ministro degli Interni ucraino, Anton Gerashchenko, il video in cui si vede Penn donare a Zelensky l'ambito premio.



"Mi sento malissimo fuori da qui. È solo una sciocchezza simbolica. Ma se so che questo è qui con te, allora mi sentirò meglio e più forte per la battaglia. Quando vinci, riportalo a Malibu perché mi sento molto che ci sia un pezzo di me qui" ha dichiarato Penn al leader ucraino. Sean Penn si recò in Ucraina in prima linea nei giorni successivi immediati all'invasione.



La gratitudine di Zelensky si è concretizzata in un'onorificenza per Penn, un Ordine al Merito ucraino, che secondo il presidente è 'un dono dell'intera Ucraina'.

Secondo quanto riporta il Daily Mail la medaglia a Penn è stata assegnata per il suo 'sincero sostegno e contributo significativo alla divulgazione dell'Ucraina nel mondo".



Zelensky ha mostrato a Penn anche una tessera speciale dedicata all'attore e posta nell'Alley Courage di Kiev, con il nome della star di Hollywood e la data "24 febbraio 2022", giorno dell'invasione russa in Ucraina.

Sean Penn raccontò la sua fuga in Ucraina, laddove si recò per girare un documentario sulla vicenda bellica.