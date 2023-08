Sean Penn in piazza contro Disney e l'IA: 'C'è un qualcosa di malato'

Anche Sean Penn si unisce sciopero SAG-AFTRA, e nella giornata di oggi 1 Agosto 2023 ha marciato fuori dalla sede della Disney e ha condannato l'imminente uso dell'IA nel mondo dell'audiovisivo.

"I produttori dovranno fare un reality-check, nel senso che a lungo termine un'attività sfruttata non è produttiva per nessuno e che si tratta di una questione di qualità della vita e di decenza di base, per cui l'idea che qualcuno debba anche solo cercare di avere, diciamo, la proprietà dell'IA di qualsiasi cosa di un altro essere umano è un ragionamento malato": così ha affermato Sean Penn.

Poi l'attore ha aggiunto: "Penso che sia più che impressionante il livello di impegno che la protesta ha intrapreso, da cima a fondo. È ovviamente un periodo di questioni estremamente serie; le persone stanno facendo questo sacrificio per ragioni molto chiare in termini di principi. La mia sensazione è che tutti questi scrittori e scrittrici qui fuori siano più impegnati di quanto non lo siano stati storicamente, (cercando di ottenere) guadagni davvero sostanziali".

La minaccia dell'IA è un tema ora come ora molto caldo; alcuni grandi nomi dello spettacolo si stanno scagliando contro questa nuova realtà. Un altro esempio, oltre a Sean Penn, è Christopher Nolan, ma anche James Cameron, che dichiara di averci già avvertiti con Terminator.