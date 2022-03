Sean Penn minaccia l'Academy: 'Distruggerò i miei Oscar se non farete parlare Zelenskyy'

Da quando è iniziata l'invasione russa, Sean Penn si è battuto in favore dell'Ucraina, recandosi egli stesso nelle zone di guerra per documentare quanto accaduto e ora, l'attore ha chiesto pubblicamente di boicottare gli Oscar qualora l'Academy decida di non dare spazio al Presidente Zelenskyy nel corso della cerimonia di premiazione.

Nei giorni scorsi infatti si era diffusa la notizia che il Primo Ministro potesse prendere la parola durante la consegna delle famose statuine, spiegando al mondo di Hollywood le terribili conseguenze dell'attacco russo ma a quanto pare, l'Academy all'ultimo ha deciso di fare marcia indietro e di evitare che la politica internazionale possa in qualche modo salire sul palco del Los Angeles Theatre.

Scioccato per questa decisione, Sean Penn ha detto: "L'Academy non potrebbe fare nulla di più giusto che concedere al Presidente Zelenskyy lo spazio che merita, permettendogli di raccontare a tutti cosa sta accadendo in Ucraina. Mi è giunta voce però che si sia deciso di non permettere la sua apparizione nel corso della cerimonia di premiazione. La trovo una scelta davvero terribile, il momento più basso dell'intera storia di Hollywood".

Sean Penn da poco rientrato dall'Ucraina ha quindi chiesto all'Academy di ritornare sui suoi passi e qualora questo non dovesse avvenire, ha pubblicamente chiesto ai suoi colleghi di boicottare gli Academy Awards: "Distruggerò i miei Oscar se non farete parlare Zelenskyy, spero vivamente che non sia stata presa una decisione del genere e che l'Ucraina possa trovare lo spazio che gli è dovuto nel corso di un evento tanto importate, se così non dovesse accadere, invito il mio pubblico a non vedere quella roba".

Ricordiamo che Sean Penn ha vinto due Academy Awards come Miglior attore nel corso della sua carriera, uno per Mystic River del 2003 e l'altro per Milk del 2008.