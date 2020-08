Sean Penn, matrimonio segreto con la fidanzata Leila George?

Sembra proprio che Sean Penn abbia sposato in segreto la fidanzata Leila George. Manca la conferma ufficiale, ma secondo quanto riporta People l'annuncio arriva da un post (poi cancellato) di un'amica della coppia, Irene Medavoy, che ha mostrato anche una foto degli anelli.

"Siamo davvero felici per il matrimonio di Leila e Sean. Vi vogliamo bene" ha scritto la Medavoy, moglie del produttore de 'Il cigno nero' Mike Medavoy. "Siamo al settimo cielo che abbiate trovato la vostra anima gemella e il vostro vero partner. Siete fatti per stare insieme, che Dio vi benedica entrambi." Tra i commenti del post anche le congratulazioni di Josh Brolin e Rosanna Arquette.

Per l'attore due volte premio Oscar si tratterebbe del terzo matrimonio dopo quelli con Madonna (1985-1989) e Robin Wright (1996-2010), da cui ha avuto i due figli, Hopper e Dylan, rispettivamente di 26 e 28 anni.

Figlia di Vincent D'Onofrio e Greta Scacchi, la George frequenta Penn dal 2016, un anno dopo che l'attore si è separato da Charlize Theron, e insieme sono apparsi molto di rado sotto i riflettori. Sono stati avvistati durante un'uscita a quattro con Leonardo DiCaprio e la fidanzata Camilla Morrone e a qualche evento di beneficenza. Lo scorso marzo, per esempio, i due hanno partecipato ad una raccolta fonti per l'Australia in seguito ai devastanti incendi, mentre ad aprile hanno fatto da volontari in un centro di test per il Coronavirus a Los Angeles.