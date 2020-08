Sean Penn, il matrimonio online: la cerimonia su Zoom

Al Late Night di Seth Meyers, Sean Penn ha annunciato di essere convolato a nozze con la compagna Leila George, alla quale è legato dal 2016. Penn ha raccontato di essersi sposato online, tramite Zoom, in una cerimonia a distanza; da una parte dello schermo c'erano l'attore e la compagna e dall'altra il funzionario che ha officiato l'unione.

"Sono state nozze-Covid, e con questo intendo dire che il responsabile della contea era in linea via Zoom ed eravamo a casa: noi, i miei due figli e suo fratello" ha dichiarato all'attore durante la trasmissione.

Sean Penn si era già sposato altre due volte in passato: dal 1985 al 1989 con la cantante Madonna, e dal 1996 al 2010, dopo sette anni di fidanzamento, con la collega Robin Wright, dalla quale ha avuto due figli: Dylan Frances, 29 anni, e Hopper Jack, 26 anni.



Famoso per le sue relazioni con le attrici Pamela Springsteen, sorella di Bruce Springsteen, Elizabeth McGovern e Susan Sarandon, Sean Penn dopo il divorzio è stato legato alle colleghe Scarlett Johansson e Charlize Theron.

Nel 2016 ha conosciuto l'attrice Leila George, 28 anni, figlia di Vincent D'Onofrio e Greta Scacchi, mentre registravano un audiolibro.

Nei mesi scorsi la coppia è stata avvistata in un centro di Los Angeles dove si tenevano i test per il Coronavirus mentre nel mese di marzo hanno partecipato ad una raccolta fondi per sostenere l'Australia, falcidiata dagli incendi. Inoltre Penn ha pagato i tamponi per i poveri di Los Angeles, durante la crisi sanitaria.

Charlize Theron ha parlato di recente della love story con Sean Penn, smentendo che fossero prossimi al matrimonio.