Sean Penn sulla fuga dall'Ucraina: 'Mi dissero di togliermi dal ca**o'

La volontà di Sean Penn di girare un documentario sull'invasione russa in Ucraina era ben nota: il regista di Into the Wild aveva pubblicato sui social diverse testimonianze della sua esperienza a Kiev e dintorni, prima che la sua spedizione si concludesse prematuramente a causa del degenerare della situazione.

Penn era infatti stato costretto a lasciare l'Ucraina nelle scorse settimane, come l'attore stesso è tornato a raccontare in queste ultime ore svelando un breve e concitato dialogo con l'ex-consigliere per la sicurezza nazionale, che a suo dire l'avrebbe invitato a togliersi di torno senza utilizzare toni particolarmente diplomatici.

"Sentii Robert O'Brien e mi disse di togliermi dal ca**o" ha raccontato la star di Milk, che ha poi proseguito: "Ho parlato con lui per tutta la durata della mia permanenza lì. Lui conosce quelle zone molto meglio di me. Avevamo calcolato che sarebbe andata bene, qualunque cosa sarebbe accaduta. Penso che nessuno volesse rinunciare perché avrebbe voluto dire rinunciare alla speranza che l'invasione potesse non avvenire".

Penn, ricordiamo, si trovava già in Donbass per documentare le tensioni tra Russia e Ucraina quando le forze armate del Paese guidato da Vladimir Putin diedero il via a quella che Mosca definì un'"operazione militare speciale". Recentemente, inoltre, Penn aveva minacciato l'Academy di distruggere i suoi Oscar se non fosse stato concesso al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy di prendere la parola durante la Notte degli Oscar.