Sean Penn compie 63 anni: 'Una mia casa andò a fuoco, ma fu così liberatorio!'

Immaginate di vedere casa vostra andare a fuoco, fortunatamente senza coinvolgere i vostri familiari ma distruggendo tutto ciò che di importante conteneva: documenti, oggetti, ricordi di una vita. La vivreste come una tragedia? Noi immaginiamo di sì, ma per uno come Sean Penn anche un disastro del genere può nascondere aspetti positivi.

L'attore e regista, che oggi compie 63 anni e che nei giorni scorsi è sceso in piazza per protestare contro Disney e le Intelligenze Artificiali nel mondo del cinema, ha in effetti dichiarato qualche tempo fa di aver vissuto come un qualcosa di liberatorio l'incendio che un bel giorno distrusse da capo a piedi casa sua.

"Una volta una mia casa andò a fuoco, bruciò praticamente tutto eccetto la mia famiglia, e fu così liberatorio! Non l'ho mai vissuto come un evento negativo, in qualche modo riuscì a rinvigorire il mio interesse per un sacco di cose. Cominciai a chiedermi se ogni tanto non ci sia bisogno di un po' di anarchia" sono state le parole del regista di Into the Wild al riguardo.

No, non crediamo che riusciremmo a prendere con filosofia una disgrazia di queste proporzioni: ma d'altronde questo e tanto altro vuol dire evidentemente essere Sean Penn, ed anche quello è, nel bene e nel male, qualcosa al di fuori dei nostri radar!