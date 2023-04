Sean Gunn parla della scelta del fratello di gestire i DC Studios

James Gunn saluta l'MCU con Guardiani della Galassia, film che ha assicurato farà piangere di gioia.

Alla premiere di Guardiani della Galassia Vol. 3 era presente anche il fratello di Gunn, Sean che ha parlato per la prima volta della scelta di James Gunn di lasciare i Marvel Studios.James Gunn, infatti, insieme al produttore Peter Safran stanno riprogettando il futuro dei DC Studios a partire da un nuovo Multiverso che debutterà con The Flash: ci si chiede già se Gunn darà via libera a un sequel! Alla domanda se fosse sorpreso dalla mossa del fratello, l'attore Sean Gunn ha riconosciuto di essere rimasto un po' stupito, ma questa sensazione è durata poco. Sean Gunn, popolarissimo come Kirk di Una Mamma per Amica, ha seguito spesso il fratello in tanti suoi progetti tra cui lo stesso Guardiani della Galassia e The Suicide Squad - Missione Suicida.

L'attore ha elogiato la grande etica del fratello a Variety:"Non tendo ad essere troppo sorpreso da quello che succede con mio fratello. C'è stato un momento in cui ho pensato 'Porca miseria', ma è tagliato per fare questo. È nato per questo lavoro. Lavora sodo più di chiunque io abbia mai conosciuto. Mangia, dorme e lavora, ed è bravo a e adora raccontare storie... Sì, sono rimasto sorpreso per un secondo, ma ho pensato 'Sei tu, amico'".



Guardiani della Galassia 3 è l'ultimo progetto di Gunn all'interno dell'MCU e servirà da grande addio prima di tuffarsi a capofitto nei nuovi progetti dei supereroi DC.