Sean Gunn conferma: Kraglin è stato tagliato dalla battaglia finale di Avengers: Endgame

Nel corso di una recente intervista Sean Gunn, fratello del creatore del franchise di Guardiani della Galassia, il regista James Gunn, ha svelato che il suo personaggio Kraglin è stato tagliato da Avengers: Endgame.

Come saprete, Sean Gunn all'interno del Marvel Cinematic Universe interpreta due personaggi, entrambi nati ovviamente nella saga spaziale scritta e diretta da suo fratello: il pirata spaziale Kraglin e Rocket Racoon, che in lingua originale è doppiato da Bradley Cooper ma che sul set è impersonato dal maggiore dei fratelli Gunn.

Ebbene, la presenza di Rocket nel film dei Russo è ben nota, ma a quanto pare inizialmente era prevista anche quella di Kraglin. Nello specifico, il personaggio sarebbe dovuto comparire durante la battaglia finale:

"Tutto ciò che posso dire in proposito è che abbiamo girato una sola scena, ovvero Kraglin che arriva e partecipa alla battaglia finale", ha spiegato Gunn. "Aveva la pinna Yaka Arrow in testa e guidava la sua astronave, faceva parte della sezione della battaglia ambientata in aria. Non posso dire altro, se non che quando guardo il film so che anche lui è lì, sta facendo la sua parte."

