Sean Connery voleva tornare in Indiana Jones: 'Avrei interrotto il mio ritiro dal cinema'

Sean Connery è venuto a mancare il 31 ottobre scorso, per coincidenza lo stesso giorno in cui morì River Phoenix, ed entrambe le star come noto debuttarono nella saga di Indiana Jones durante il terzo capitolo L'ultima crociata, uscito nel 1989.

Il leggendario attore scozzese interprete di James Bond, però, era particolarmente legato al franchise creato da Steven Spielberg e George Lucas, tanto che una volta paventò l'idea di interrompere il suo ritiro dal mondo del cinema per tornare nei panni di Henry Jones Sr.

A pochi giorni dalla sua scomparsa, infatti, è tornata virale una vecchia 'confessione' che Connery lasciò sul suo sito web personale nella quale ammise di aver pensato di tornare al cinema grazie alla saga di Indiana Jones. "Se c'è un film che avrebbe potuto interrompere la mia pensione, quel film sarebbe stato Indiana Jones", ha scritto l'attore sul suo sito web (tramite BBC). "Ma alla fin fine, credo che starsene in pensione sia troppo dannatamente divertente ... Eppure adoro lavorare con Steven e George, ed è un onore avere Harrison come mio figlio".

Proprio Harrison Ford, recentemente, ha ricordato 'suo padre' Sean Connery: "Era mio padre ... non nella vita ... ma in Indy 3. Non conosci cosa significa divertimento finché qualcuno non ti paga per portare Sean Connery a fare un giro sul sidecar di una motocicletta russa che sfreccia su una montagna accidentata e tortuosa mentre lui si dimena come un matto. Dio, se ci siamo divertiti. Se ora è in paradiso, spero che abbiano dei campi da golf. Riposa in pace, caro amico."

