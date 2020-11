Sean Connery, l'ultima foto con la moglie nel giorno del 45° anniversario di matrimonio

Sean Connery che stringe la mano di sua moglie Micheline Roquebrune, nel giorno del 45° anniversario. La moglie del premio Oscar, 91 anni, ha condiviso un amorevole tributo al marito, scomparso nella giornata di sabato. La fotografia è stata scattata lo scorso 6 maggio. Micheline lo ricorda come 'un uomo splendido'.

Roquebrune ha svelato che gli ultimi sei mesi di Connery sono stati rovinati dalla demenza:"Non era vita per lui. Non era in grado di esprimersi negli ultimi tempi. Almeno è morto nel sonno ed era così tranquillo. Sono stata con lui tutto il tempo e se n'è andato. Era quello che voleva" ha dichiarato commossa la moglie.



Micheline Roquebrune incontrò l'attore scozzese nel 1970 ad un torneo di golf, diventando in seguito la sua seconda moglie:"Era stupendo e abbiamo avuto una vita meravigliosa insieme. Aveva la demenza e ne ha pagato il prezzo. Ha ottenuto il suo ultimo desiderio di andarsene senza problemi. Era un modello d'uomo, sarà molto difficile senza di lui, lo so. Ma non poteva durare per sempre e lui se n'è andato pacificamente".

Un matrimonio saldo, che sopravvisse alla relazione di Connery negli anni '80 con la cantautrice Lynsey de Paul.

L'ultimo anniversario della coppia pare sia stato festeggiato a casa loro, sull'isola di New Providence. Negli ultimi anni Connery ha lasciato poche volte Lyford Cay, gated community privata alle Bahamas, dove si era ritirato con la moglie dall'addio al cinema, nel giugno 2006. Da quel momento rifiutò ogni offerta per tornare sul grande schermo.

Venne fotografato anche durante la festa del suo 89° compleanno insieme al figlio Jason, 57 anni, e la partner di quest'ultimo, la musicista irlandese Fiona Ufton.

Sean Connery e Micheline Roquebrune si sposarono con una cerimonia privata a Gibilterra, nel maggio 1975, cinque anni dopo il loro primo incontro. Sean si era già separato dalla sua prima moglie, l'attrice Diane Cilento.

Sean Connery è scomparso sabato, all'età di 90 anni.