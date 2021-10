Sean Connery è in trend su Twitter: è lui il miglior James Bond di sempre?

Nei giorni in cui ci si prepara all'addio di Daniel Craig al ruolo di James Bond, con No Time to Die a fare da canto del cigno per l'attore nei panni del celebre agente segreto di Sua Maestà, in tanti, più che guardare al futuro, preferiscono buttare un occhio al passato chiedendosi chi meriti il titolo di miglior 007 di sempre.

La sfida, in effetti, si è facilmente ridotta a due soli nomi: da un lato il nostro Daniel Craig (a proposito: il James Bond uscente ha appena scoperto di esser diventato un meme), dall'altro l'intramontabile Sean Connery, da molti ritenuto ancora oggi uno 007 difficilmente eguagliabile.

Per rendersi conto di ciò non c'è bisogno di andare per intuizione: "Sean Connery assolutamente. Roger Moore era divertente ma mancava di serietà. Daniel Craig è troppo serio. So che molti preferiscono la durezza di Craig, ma per me vince la durezza mista alla frivolezza di Connery", "È un lancio di moneta tra Sean Connery e Daniel Craig. Chiunque dica Roger Moore non ha compreso Bond", "Sean Connery, può essere solo lui" sono alcuni dei post che è possibile leggere su Twitter in queste ore, con il compianto attore finito nei trend nel giro di poche ore.

E voi, da che parte state? Fateci sapere chi pensate sia il miglior James Bond di sempre! In Regno Unito, intanto, No Time to Die ha già segnato un debutto da record.