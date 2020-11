Sean Connery, Terry Gilliam racconta:'In I banditi del tempo mi salvò il culo!'

In un'intervista rilasciata in questi giorni, Terry Gilliam ha rivelato un aneddoto che riguarda I banditi del tempo e la fondamentale presenza di Sean Connery nel film. Quando Gilliam e Michael Palin decisero di scrivere I banditi del tempo inclusero una scena nella quale Re Agamennone si sarebbe rivelato essere Sean Connery.

La scena inizialmente avrebbe dovuto essere soltanto uno scherzo, dal momento che Gilliam e Palin non credevano che la star di James Bond avrebbe accettato il ruolo. Fortunatamente, l'agente Denis O'Brien ne parlò con Connery durante un incontro di golf e l'attore rispose con entusiasmo."Denis menzionò la possibilità di far parte di questo film, e a Sean piacque l'idea. Immagino che fosse un fan di Monty Python. Sono convinto che il motivo per cui disse di sì fosse che avesse dei sensi di colpa per il padre assente. E qui c'era la possibilità di essere un padre surrogato".

I banditi del tempo racconta la storia di Kevin, un bambino undicenne pieno di fantasia che ama conoscere la storia. Un incontro casuale con un gruppo di nani che brandiscono una mappa incantata conduce Kevin in un vorticoso viaggio nel tempo. Oltre ad incontrare una serie di personaggi famosi all'interno della trama, Kevin viene temporaneamente adottato da Re Agamennone, interpretato da Sean Connery. Secondo Gilliam le esigenze della storia che aveva deciso di trasformare in un film si stavano dimostrando troppo grandi per lui in Marocco e Sean Connery è arrivato in soccorso: "Mi ha letteralmente salvato il culo. Sean ha guardato i miei storyboard e ha detto 'lascia perdere, non lo farai, ragazzo'. Così ho iniziato a togliere le pagine. Qualunque cosa dicesse era un 'Sì, signore'. All'improvviso mi sono sentito come se fossi nelle mani di un attore incredibile con una grande esperienza. E abbiamo superato quel primo giorno grazie al suo pragmatismo e non alla mia ambizione". Sean Connery è scomparso nella giornata di sabato, all'età di 90 anni. La moglie di Connery ha pubblicato un'immagine del loro 45° anniversario di matrimonio svoltosi a maggio.