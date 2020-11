Sean Connery, rispettate le sue volontà: le ceneri saranno sparse in Scozia

Sean Connery tornerà a casa. Le ceneri della star di 007 torneranno in territorio anglosassone, seguendo le sue ultime volontà. Ad annunciarlo è stata la vedova di Connery, Micheline Roquebrune, parlandone allo Scottish Mail. Connery è scomparso il 31 ottobre all'età di 90 nella sua casa alle Bahamas, dove viveva da tempo.

"Riporteremo Sean in Scozia, questo era il suo ultimo desiderio. Voleva che le sue ceneri fossero sparse alle Bahamas e anche nella sua terra natale. Una volta che sarà possibile e sicuro viaggiare di nuovo è intenzione della famiglia tornare in Scozia con lui. Vorremmo organizzare per lui una cerimonia commemorativa in Scozia, questa è la nostra speranza. Ma non possiamo dire quando ciò accadrà esattamente".

Micheline Roquebrune era con Sean Connery quando l'attore è scomparso nel sonno il giorno di Halloween e aveva annunciato che la salma del marito sarebbe stata cremata nelle isole caraibiche. Le ceneri verranno conservate al sicuro fino a quando la famiglia dell'attore non potrà tornare a viaggiare.

La moglie e i due figli di Connery avevano precedentemente fatto sapere ai fan che Sean Connery 'è morto pacificamente nel sonno, circondato dalla propria famiglia'.

La fama di Sean Connery in tutto il mondo è legata principalmente al personaggio iconico dell'agente 007, James Bond, di cui l'attore scozzese fu il volto principale per diversi film del franchise.



Sean Connery è morto a fine ottobre e soffriva da diverso tempo di demenza, come confermato dalla stessa vedova dell'attore.