Sean Connery rifiutò il ruolo di Gandalf ne Il Signore degli Anelli: perse 400 milioni!

Sean Connery è ricordato per i suoi molti ruoli memorabili, ma non tutti sanno che nel corso della sua decennale carriera ne ha rifiutati altrettanti: il più iconico fra questi, probabilmente, è quello di Gandalf nella trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Il leggendario attore scozzese, infatti, era stato la prima scelta del regista per il ruolo, successivamente affidato a Ian McKellen: anzi, addirittura i produttori della saga volevano coinvolgere Connery così disperatamente che arrivarono ad offrirgli oltre $30 milioni di dollari, e in aggiunta perfino il 15% degli incassi al botteghino.

Tuttavia, l'ex James Bond fu categorico e la palla passò a Ian McKellen. Anni dopo, Connery ha discusso del Signore degli Anelli rivelando la sua scelta, per alcuni considerata incomprensibile viste le cifre assurde che gli sarebbero entrate nelle tasche: la star, semplicemente, disse che non era riuscito a capire la sceneggiatura del film.

"Ho letto il libro. Ho letto la sceneggiatura. Poi ho visto anche il film. Continuo a non capirlo", disse al New Zealand Herald. "Ma Ian McKellen è meraviglioso".

La trilogia de Il Signore degli Anelli ha incassato $2.981 miliardi di dollari al botteghino globale: il 15% di quella cifra è di $447 milioni di dollari!

Tra gli altri famosi ruoli rifiutati di Connery citiamo la parte di John Hammond in Jurassic Park, l'Architetto in Matrix (di nuovo, secondo quanto riferito, non capiva la sceneggiatura) e Sybock in Star Trek V: The Final Frontier.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Indiana Jones e l'ultima crociata; inoltre, scoprite quale iconico ruolo Sean Connery voleva interpretare una seconda volta rinunciando alla pensione.