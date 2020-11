Sean Connery, a pochi giorni dalla morte è polemica su vecchie dichiarazioni sulle donne

Il mitico Sean Connery ci ha lasciati all'età di 90 anni lo scorso 31 ottobre, ma a pochi giorni dalla sua dipartita si sono scatenate in rete diverse polemiche relative a delle sue vecchie dichiarazioni dove secondo alcuni sembrava giustificare in qualche modo l'azione di prendere a schiaffi le donne.

Le prime di queste dichiarazioni risalgono al 1965, quando il primo e storico interprete di 007 nella saga cinematografica dedicata a James Bond parlò con la rivista Playboy sostenendo di "non credere ci fosse qualcosa di particolarmente sbagliato nel picchiare una donna", continuando con il consiglio "di non farlo però come se si stesse picchiando un uomo".



L'interprete arrivò anche a giustificare in un secondo momento "l'uso dello schiaffo a una donna quando ogni altra alternativa si rivelasse fallimentare", ammettendo di non avere alcun tipo di problema a "picchiare una donna se fosse isterica o poco di buono". Dichiarazioni decisamente forti provenienti da un lontano passato che oggi sono in verità inaccettabili.



Nel 1987 ammise "di non aver cambiato idea in merito alle sue dichiarazioni", ma nel 2006, nel corso di un profilo con il Times, disse che "le sue dichiarazioni erano state estrapolate dal contesto", sostenendo "il suo totale rifiuto di ogni abuso sulle donne, ingiustificato in ogni circostanza possibile".



Twitter è però esploso contro questo lato meno conosciuto dalla star.