Sean Connery, l'omaggio di Pierce Brosnan e Ursula Andress alla compianta star di 007

La morte di Sean Connery, avvenuta nella giornata del 31 ottobre all'età di 90 anni, ha scosso il mondo del cinema, portando tanti colleghi, amici e star di Hollywood a porgere via social il loro omaggio o ricordo del primo e indimenticabile interprete di 007, da Kevin Costner a Geroge Lucas, da Daniel Craig a Hugh Jackman.

A seguire il treno della commemorazione web del grande attori di Indiana Jones e l'ultima crociata, di Highlander o de Gli Intoccabili, film che gli valse anche il Premio Oscar come Miglior Attore non Protagonista, sono intervenuti via social nelle ultime ore anche Pierce Brosnan, altro interprete di James Bond al cinema, e Ursula Andress, una delle Bond Girl più affascinanti e famose mai apparse sul grande schermo.



Scrive Brosnan via Instagram:



"Sir Sean Connery, sei stato il mio James Bond preferito da ragazzo e anche da uomo, quando ero diventato io stesso James Bond. Hai gettato una lunga ombra di splendore cinematografico che sopravvivrà per sempre. Hai aperto la strada a tutti noi che abbiamo seguito i tuoi iconici passi. Ogni uomo a sua volta ti ha guardato con riverenza e ammirazione mentre noi proseguivamo il nostro lavoro nelle interpretazioni del personaggio. Eri potente in ogni modo concepibile, come attore e come uomo, e lo rimarrai fino alla fine dei tempi. Sei stato amato dal mondo e ci mancherai. Che Dio ti benedica, riposa adesso, sii in pace".



La Andress ha invece commentato: "È difficile trovare le parole perché è stata per me una persona molto cara. È stato un grande uomo, un grande attore e il mondo ha perso un personaggio molto importante. Ma per me è stato soprattutto un amico carissimo. La nostra amicizia è perdurata negli anni e non si è mai spezzata. Mi mancherà moltissimo".



