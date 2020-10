Sean Connery e la maledizione di Indiana Jones: il 31 ottobre morì anche River Phoenix

Oggi 31 ottobre 2020 è venuto a mancare Sean Connery, indimenticata superstar scozzese interprete di James Bond nel franchise di 007 che nel corso della carriera ha ricoperto un'infinità di ruoli iconici.

Nello specifico, gli appassionati di Indiana Jones lo ricorderanno senza dubbio nei panni del professor Henry Jones Sr., il padre di Henry Jones Jr. introdotto da Steven Spielberg nel terzo capitolo della saga, Indiana Jones e l'ultima crociata.

Purtroppo c'è una coincidenza tanto incredibile quanto triste da segnalare: sempre il 31 ottobre, ma nel 1993, morì River Phoenix, che esordì nella saga con Harrison Ford nello stesso film nei panni di un giovane Indiana Jones. Fu proprio Ford a scegliere personalmente il fratello di Joaquin Phoenix per la parte, dato che aveva già lavorato con lui in Mosquito Coast (1986). Nel descrivere come si è preparato per il ruolo, Phoenix spiegò di non aver basato la sua interpretazione su Indiana Jones, ma proprio sulla star protagonista della saga: aveva osservato il collega più esperto quando era fuori dal personaggio durante le pause sul set, e poi aveva iniziato ad imitarlo.

Insomma, a distanza di anni, il padre di Indiana Jones e il giovane Indiana Jones se ne sono andati nello stesso giorno: vogliamo cogliere questa occasione per ricordarli entrambi.

