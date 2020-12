Sean Connery diventa Gandalf in questo incredibile deepfake de Il Signore degli Anelli

Il compianto Sean Connery ha interpretato moltissimi personaggi iconici, ma tra questi non c'è il Gandalf de Il Signore degli Anelli, un ruolo che l'attore decise di rifiutare. Sono in molti a chiedersi come sarebbe stato il suo stregone e grazie all'omaggio di un utente YouTube ora abbiamo la risposta.

Sir Ian McKellen ha eseguito un lavoro straordinario e verrà sempre ricordato per la bravura dimostrata nei film di Peter Jackson, ma Connery avrebbe potuto offrire un'interpretazione altrettanto valida. Nel video in questione è davvero difficile credere che non si tratti proprio dell'attore scozzese.

Lo spiccato accento del nord rende il tutto un po' comico, ma di sicuro Connery avrebbe trovato il modo di addolcirlo o di adattarlo all'interno della Terra di Mezzo. Il trailer fittizio riprende scene dalla trilogia de Il Signore degli Anelli e da Lo Hobbit, a partire dal rilassato arrivo nella Contea fino alle battaglie del Fosso di Helm e di Minas Tirith, passando per il celebre scontro con il Balrog.

Nonostante l'insistenza di Peter Jackson e dei produttori, che arrivarono ad offrirgli cifre assurde, Connery non si lasciò convincere a diventare Gandalf. Non è di certo l'unico ruolo di grande calibro rifiutato dall'attore: nella lista rientrano anche Albus Silente di Harry Potter e il John Hammond di Jurassic Park. Cosa ne pensate del video? Avreste voluto un Gandalf Connery?