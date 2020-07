Sean Connery, l'ex villa della star in Costa Azzurra è in vendita a 38 milioni di dollari!

Una sontuosa villa in Costa Azzurra, di proprietà del premio Oscar Sean Connery negli anni '70, è ora in vendita tramite l'agenzia immobiliare Knight Frank alla modica cifra di 38 milioni di dollari. Sebbene Connery non vi abiti più da decenni, pare che lui e la moglie abbiano trascorso parecchio tempo nella dimora francese tra un film e l'altro.

L'imponente magione, conosciuta come Villa Le Roc Fleuri, si trova in cima ad una scogliera conformata a terrazzo, con un paesaggio che domina sul Mar Mediterraneo, il vecchio porto di Nizza e la sua baia a forma di mezzaluna. In lontananza si possono vedere Cap d'Antibes e le Alpi innevate.

La casa è in stile Belle Époque e risale al 1928; comprende un vialetto pavimentato, cinque camere da letto e cinque bagni che si estendono su 10.700 metri quadrati su 6 piani. Rispetto all'epoca in cui Sean Connery era il proprietario l'aspetto della casa, così come la sua dimensione, è notevolmente cambiato.



Gli attuali proprietari hanno acquistato due proprietà adiacenti creando di fatto due ville per gli ospiti. I giardini in terrazza conducono alla piscina di acqua salata che si affaccia sul mare. Molte delle caratteristiche originali dell'Art Deco sono sono sopravvissute a precedenti restauri. Un'ascensore conduce proprietari e ospiti alla suite principale mentre tra i vari comfort vanno citati una palestra e un'altra piscina, al coperto, con vista sul Mediterraneo.

Sean Connery si è ritirato ormai da tempo dal mondo del cinema; la sua ultima performance risale al 2012, quando prestò la voce al protagonista del film d'animazione scozzese Sir Billi.

