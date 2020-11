Sean Connery, la compianta star di 007 protagonista della cover commemorativa di Empire

A poco meno di un mese dalla triste scomparsa di Sean Connery, spentosi lo scorso 31 ottobre all'età di 90 anni, Empire Magazine ha deciso di commemorare la memoria e la figura del primo e storico interprete di James Bond al cinema dedicandogli una meravigliosa cover speciale, immortalato ovviamente ne panni di 007.

Si tratta per l'esattezza del numero di gennaio 2021 e all'interno della rivista sarà anche presente l'ultima intervista rilasciata dall'attore proprio ai microfoni del famoso magazine inglese. La regular versione della copertina del numero sarà invece dedicata a WandaVision, serie live-action Disney+ dedicata al Marvel Cinematic Universe.



Se anche è vero che la carriera di Connery subì un'accelerata impressionante e un'esplosione internazionale grazie al primo film del franchise di 007, il bellissimo Dr. No di Terence Young, il grande interprete britannico ha avuto modo di mettersi in gioco e farsi conoscere per tantissimi altri titoli cult o classici, dal Marnie di Alfred Hitchcock a La collina del disonore di Sidney Lumet, senza dimenticare 1855 - La prima grande rapina al treno di Michael Crichton, I banditi del tempo di Terry Gilliam, l'indimenticabile Highlander di Russell Mulcahy o Indiana Jones e l'ultima crociata di Steven Spielberg.



Vi lasciamo al nostro ricordo di Sean Connery. Fateci come sempre sapere cosa ne pensate sia della cover sia dello speciale commemorativo nei commenti in calce alla notizia.