Sean Connery: ecco come l'attore scozzese ha ottenuto l'iconico ruolo dell'Agente 007

Questa sera Sean Connery torna in tv 007 - Una Cascata di Diamanti, ultima pellicola ufficiale in cui ha vestito i panni dell'iconico James Bond. Scopriamo dunque insieme come l'attore scozzese ha ottenuto il ruolo dell'Agente nato dalla penna di Ian Fleming.

Nel 1961 Albert Broccoli e Harry Saltzman comprarono i diritti di tutti i libri dedicati all'Agente 007 e vogliosi di realizzare una pellicola a lui dedicata, decisero di contattare i grandi nomi del cinema dell'epoca tra cui Richard Johnson, Cary Grant e Trevor Howard. Nessuno di questi però volle vestire i panni di James Bond e così l'anno seguente, i produttori decisero di indire un particolare concorso alla ricerca dell'interprete perfetto.

A queste particolari audizioni Broccoli, Saltzman e lo stesso Ian Fleming individuarono 6 finalisti, facendo fuori Sean Connery all'ultimo momento, per scegliere al suo posto un modello ventottenne di nome Peter Anthony, assai somigliante a Gregory Peck. Poco tempo dopo però, dopo aver sottoposto Anthony ad ulteriori prove aggiuntive, ci si rese conto che il giovane modello non sarebbe stato poi così adatto per questo ruolo.

I produttori decisero così di richiamare Sean Connery, un attore con un curriculum modesto, che sembrava avere tutte le carte in regola per interpretare l'Agente 007. Così venne messo sotto contratto per ben 5 film, a cui in seguito ne fu aggiunto un sesto.

Nonostante le molte polemiche nate intorno al James Bond di Sean Connery, se pensiamo alla Spia di Sua Maestà, non possiamo far altro che pensare all'attore scozzese. Infatti, Sean Connery con James Bond è diventato un'icona immortale e sebbene molti interpreti lo abbiano succeduto, sono in tanti a credere che nessuno sia mai riuscito ad eguagliare la sua straordinaria interpretazione dell'Agente 007.

